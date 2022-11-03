Военные использовали беспилотники «Сибирь-1» и «Грифон» для увеличения зоны покрытия связью | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 09:09 Военные использовали беспилотники «Сибирь-1» и «Грифон» для увеличения зоны покрытия связью Минобороны России показало работу связных дронов в зоне спецоперации

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Российские военные используют во время спецоперации связные дроны. Подготовку, запуск и работу беспилотников «Сибирь-1» и «Грифон» показало Минобороны России.

Расчеты беспилотников Центрального военного округа применяют эти аппараты для расширения зоны покрытия сигналом. На дроны установили специальные ретрансляторы. Кроме того, беспилотники имеют купольную видеокамеру. С ее помощью военные следят за территорией, на которой находятся подразделения Вооруженных сил Украины.

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На видео показали работу двух моделей связных дронов — «Сибирь-1» и «Грифон». Военные приехали на место запуска, собрали беспилотники и при помощи пульта управления подняли в воздух. За безопасностью оператора дрона следили сослуживцы — они взяли оружие и встали по периметру.

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Беспилотники помогают связистам работать скрытно, не выдавая своего присутствия, и прокладывать каналы передачи данных даже в труднодоступной местности. Беспилотники переезжают вслед за наступающими войсками, при этом нет необходимости перемещать пункты управления. Это сделало российские войска еще мобильней.