Военные использовали беспилотники «Сибирь-1» и «Грифон» для увеличения зоны покрытия связью | 360°

03 ноября 2022, 09:09
Военные использовали беспилотники «Сибирь-1» и «Грифон» для увеличения зоны покрытия связью
Минобороны России показало работу связных дронов в зоне спецоперации
Российские военные используют во время спецоперации связные дроны. Подготовку, запуск и работу беспилотников «Сибирь-1» и «Грифон» показало Минобороны России.
Расчеты беспилотников Центрального военного округа применяют эти аппараты для расширения зоны покрытия сигналом. На дроны установили специальные ретрансляторы. Кроме того, беспилотники имеют купольную видеокамеру. С ее помощью военные следят за территорией, на которой находятся подразделения Вооруженных сил Украины.
Реклама
На видео показали работу двух моделей связных дронов — «Сибирь-1» и «Грифон». Военные приехали на место запуска, собрали беспилотники и при помощи пульта управления подняли в воздух. За безопасностью оператора дрона следили сослуживцы — они взяли оружие и встали по периметру.
Реклама
Беспилотники помогают связистам работать скрытно, не выдавая своего присутствия, и прокладывать каналы передачи данных даже в труднодоступной местности. Беспилотники переезжают вслед за наступающими войсками, при этом нет необходимости перемещать пункты управления. Это сделало российские войска еще мобильней.
Беспилотники
Минобороны РФ
Видео
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама