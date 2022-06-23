23 июня 2022, 07:01
Военные инженеры взяли на вооружение спецпоезд «Волга»
Минобороны РФ показало работу поезда «Волга» в спецоперации на Украине
Российские военные взяли на вооружение спецпоезд «Волга». Специалисты железнодорожных войск Западного военного округа создали его для проведения инженерной разведки и восстановления путей, сообщило Минобороны РФ.
Специальный поезд «Волга» создали на базе одной из дорожных бригад. Вагоны снабдили бронированным покрытием, укрытиями для ведения огня и отражения нападения, на платформах установили стрелковое и крупнокалиберное вооружение. Военные используют его для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожных путей и малых сооружений.
«Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями в принципе преград нет», — рассказал начальник поезда.