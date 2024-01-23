Спецоперация 23 января 2024, 08:34 Военные инженеры проделали брешь в минных заграждениях ВСУ на Купянском направлении Инженеры ВС РФ разорвали цепь минных заграждений ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Запад» проделали проходы в минных заграждениях ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам командира взвода с позывным Дальний, российские саперы отчистят местность от мин советского производства и взрывоопасных предметов, которые нельзя извлечь.

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«Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная», — указал военный.

Он отметил, что инженерам приходится работать в 300-400 метрах от вражеских позиций. Саперы либо разминируют опасные предметы и мины, либо уничтожают их с помощью закладных зарядов.

«Также работаем дистанционно с использованием установок „УР-83П“ и „УР-77“», — добавил командир взвода.

В Минобороны сообщили, что боевики ВСУ не только минируют окопы и блиндажи, но и оставляют опасные взрывающиеся предметы: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия и личные вещи.

Ранее российские войска освободили село Крахмальное н Купянском направлении. ВС России отбили семь атак ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, Тернов в ДНР и Коломыйчихи в ЛНР.