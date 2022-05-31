Военные и следователи обнаружили на «Азовстали» массу находок. Некоторые из них действительно жуткие

Сегодня на освобожденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе работают следователи и военные. Территория промышленного предприятия все еще небезопасна: много мин, оружия, найдено несколько уцелевших боевиков. Попадаются и более страшные находки. Власти ДНР уже решили, что после окончательной зачистки завод будет снесен.

На «Азовстали» работают следователи

Представители Следственного комитета России приступили к изучению промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе. Уже найдены зарубежное оружие и боекомплекты, запасы провизии, разбитые ноутбуки, смартфоны и флэш-карты.

Кроме того, в подвалах обнаружили сожженную униформу, оружие националистического полка «Азов»* и ВСУ. В одном из бомбоубежищ комбината нашли штаб роты боевиков, сообщило РИА «Новости». В руки следователям попали бланки из США для эвакуации раненых с мест боевых действий.

Во время осмотра представители СК РФ обнаружили и неизвестные химические препараты, в частности, шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения. Пока неясно, что это, есть вероятность, что находка — наркотики или взрывчатка.

Говорить о безопасности пока рано

Российские военные полностью освободили «Азовсталь» во второй половине мая. Находившиеся там националисты и украинские военные сложили оружие и сдались в плен. Сегодня перестрелок и боев уже нет, идет процесс разминирования завода и прилегающих к нему территорий.

Говорить о полной безопасности на территории предприятия пока рано. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в ходе осмотра на заводе нашли несколько украинских боевиков, которых взяли в плен и уже отправили в СИЗО.

Также ранее сообщалось, что в промзоне между корпусами военные нашли поврежденный американский бронеавтомобиль Humvee армейской модификации с пулеметной турелью на крыше. Машина сильно повреждена, на ней следы множества пуль.

Страшные находки на «Азовстали»

Однако на заводе были и куда более жуткие находки. В одном из цехов военные обнаружили импровизированный морг, куда боевики складывали погибших «азовцев»*, военнослужащих украинской армии и мирных жителей. В общей сложности в этом месте хранили порядка 300 тел.

Также на территории «Азовстали» российские военнослужащие нашли изотермический фургон с телами 152 погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Как оказалось, под их телами лежали четыре мины. В Минобороны заявили, что общая масса взрывчатого вещества было достаточна для уничтожения всех останков.

Пленные рассказали, что это было сделано по прямому указанию из Киева. После взрыва Россию собирались обвинить в уничтожении останков: якобы их не хотели вывозить и отдавать родственникам. Так надеялись спасти политическую репутацию украинского режима и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что командование «Азова»* перед сдачей в плен публично просило Зеленского забрать тела погибших, чтобы семьи могли похоронить своих родных. Однако никаких запросов о получении тел не поступило.

История завода завершена

У металлургического комбината «Азовсталь» было славное прошлое: он начал работать в 1933 году, во время Великой Отечественной войны успел передать фронту два бронепоезда, автомастерскую и три понтонных моста, заводчане выпускали корпуса авиабомб, стволы для минометов, броневые щиты. Боле шести тысяч рабочих ушли воевать с фашистами.

Когда враги подошли близко, коллектив демонтировал и вывез на Урал оборудование, на котором потом производили бронелисты для танков Т-34. Война оставила от предприятия буквально руины. Однако еще за год до конца войны «Азовсталь» начала восстанавливаться.

Завод наградили орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Однако независимость Украины передала предприятие в частные руки. Именно с разрешения олигарха Рината Ахметова там создали укрепленный район для националистов: подземные ходы и коммуникации размером с пятиэтажный дом.

Второй раз металлургический комбинат «Азовсталь» уже не будет возрождаться из пепла. Его решено сносить, так как по оценкам экспертов восстановление предприятия обойдется как минимум в 400 миллионов долларов.

Мариупольцы также выступили против перезапуска производства. Хотя завод обеспечивал горожан рабочими местами, он же был основным загрязнителем окружающей среды и угрозой здоровью: в Мариуполе постоянно отмечали рост количества онкозаболеваний.

*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.