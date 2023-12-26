26 декабря 2023, 08:48
Военные хирурги провели уникальную операцию на сонной артерии солдата
Хирурги достали осколок снаряда из сонной артерии военного в зоне СВО
На Купянском направлении хирурги провели уникальную операцию по извлечению осколка снаряда из сонной артерии военнослужащего. Им удалось остановить кровотечение и спасли солдата, сообщило Минобороны России.
В узловой госпиталь поступил пациент с множественными травмами, в том числе серьезным ранением шеи. Его жизни, по информации пресс-службы, угрожала опасность. Врачи группировки войск «Запад» провели микрохирургическую операцию, извлекли из сонной артерии осколок снаряда и остановили кровотечение.
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«В мирное время она была бы уникальной. Сейчас же мы каждый день спасаем жизни и здоровье наших военнослужащих», — сказал кардиохирург Ислам Раджабов.
Процедура прошла успешно, жизни бойца больше ничего не угрожает. После выздоровления он пройдет курс реабилитации.
В июле врачи отдельного медицинского отряда Тульских десантников провели другую сложную операцию — извлекли из ноги бойца неразорвавшийся боеприпас калибра 30 миллиметров. Манипуляции проводили под наблюдением саперов.
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