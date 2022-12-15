Спецоперация 15 декабря 2022, 14:35 Военные эксперты заявили о возможных планах ВСУ ударить по России в новогоднюю ночь Военный эксперт Шурыгин: ВСУ могут попытаться ударить по России в новогоднюю ночь

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Военные эксперты поделились с «МК» предположением о том, что ВСУ могут ударить по территории России в новогоднюю ночь, причем выбрав такие цели, поражение которых больно ударит по имиджу РФ. Один из экспертов, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин, уверен, что Украина накапливает дроны с дальностью полета до 800 километров, чтобы «презентовать» их в России.

Шурыгин указал на резкую смену западной риторики о «праве Украины наносить удары по территории России». Вероятнее всего, Украина начала производить нескольких видов барражирующих боеприпасов с дальностью до 800 километров и мощностью до 70 килограммов, написал военный эксперт в своем Telegram-канале.

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По мнению Владислава Шурыгина, при создании нового вооружения используются европейские и американские агрегаты.

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«Можно предположить, что атака состоится в новогоднюю ночь и ей подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России», — подчеркнул эксперт.

Выбрать цели и время помогут США и Великобритания — «все подобные теракты тщательно готовятся», добавил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По поводу того, произойдет ли удар в новогоднюю ночь, он ответил, что такая версия «имеет право на существование».

«Речь идет о реактивных беспилотниках, которые делали в Советском Союзе на базе Ту-141. Эти беспилотники имеют дальность полетов тысяча километров, развивают скорость до тысячи километров в час», — считает Леонков.

Он пояснил, что именно эти характеристики позволяют из беспилотника для фоторазведки сделать оружие вроде ракеты средней дальности. Но, как отметил эксперт, нет уверенности в том, что такие беспилотники могут поражать цели с высокой точностью. Кроме того, летательные аппараты даже при малой высоте полета могут попасть в зону действия российских систем ПВО.

«Испортить праздник Украина вполне может. Потому что ей сейчас нужна медийность. Ведь все затем выплескивается в соцсети. <…> Такого рода новостями пытаются раскачать внутреннюю панику», — заметил Алексей Леонков.