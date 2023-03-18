Спецоперация 18 марта 2023, 21:55 Военные ДНР захватили опорные пункты и бойцов ВСУ под Авдеевкой «Русская весна» сообщила о захвате опорных пунктов и бойцов ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Военнослужащие 110-й бригады Донецкой народной республики (ДНР) захватили опорные пункты и взяли в плен украинских военных. Все произошло в районе села Невельского под Авдеевкой, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы канала опубликовали видеозапись, на которой захваченные в плен украинские военные попросили прощения у детей Донбасса.

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Накануне, 17 марта, авторы канала сообщили о уничтожении морскими пехотинцами группировки украинских боевиков. Последние окопались в лесополосе в районе Угледара. Сообщение сопровождалось видеозаписью, сделанной сразу после штурма опорного пункта вражеских сил противника.

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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота, как подчеркивалось в сообщении, продолжили наступление на позиции украинских сил на Южно-Донецком направлении.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 18 марта сообщил, что ВСУ потеряли около 150 человек живой силы на Купянском и Краснолиманском направлениях в ходе боевых действий за сутки. Российские военные также ликвидировали артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две боевые бронированные машины и две боевые машины пехоты.