Военные ДНР ударили по националистам их же пушкой «Гиацинт-Б»
НМ ДНР нанесла удар по националистам трофейной пушкой «Гиацинт-Б»
Бойцы Народной милиции ДНР взяли на вооружение трофейный «Гиацинт-Б». Украинские националисты бросили пушку. Теперь с ее помощью донецкие войска атакуют их же позиции, сообщил телеканал «Звезда».
«Два таких орудия мы захватили у противника. Это было в начале марта, когда шли наши наступательные действия. Мы их обслужили, смазали, отрегулировали все узлы и используем», — рассказал командир второго огневого взвода НМ ДНР с позывным Нагоняй.
Народная милиция ДНР показала одну из них. Украинские артиллеристы оставили «Гиацинт-Б» во время боев за Прохоровку. Советская пушка стреляет снарядами калибром 152 миллиметра и предназначена для ударов по укреплениям, технике и личному составу противника. Несмотря на то, что она буксируемая, националисты оставили ее.
Пушка досталась практически без повреждений. Теперь орудие используют в контрбатарейной борьбе. Из него выпустили больше 1,5 тысячи снарядов.