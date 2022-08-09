Военные ДНР приступили к работе с гусеничными роботами «Уран-6»

Военнослужащие ДНР тренируются работать с гусеничными роботами «Уран-6», которые управляются дистанционно и используются для разминирования территорий. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Тренировки проходят в аэропорту Мариуполя. Саперы Народной милиции ДНР уже прошли первый экзамен по поиску и обезвреживанию боеприпасов на гусеничных роботах «Уран-6».

Робот может работать при любых погодных условиях и на любой местности и способен обезвредить почти любую мину.