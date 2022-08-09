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    09 августа 2022, 19:08

    Военные ДНР приступили к работе с гусеничными роботами «Уран-6»

    Редакция сайта 360°

    Военнослужащие ДНР тренируются работать с гусеничными роботами «Уран-6», которые управляются дистанционно и используются для разминирования территорий. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Тренировки проходят в аэропорту Мариуполя. Саперы Народной милиции ДНР уже прошли первый экзамен по поиску и обезвреживанию боеприпасов на гусеничных роботах «Уран-6».

    Робот может работать при любых погодных условиях и на любой местности и способен обезвредить почти любую мину.