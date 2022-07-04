Военные ДНР показали атаку по позициям боевиков, обстреливающих Донецк
Народная милиция ДНР показала удары артиллерии по объектам ВСУ в авдеевском направлении
Артиллеристы девятого полка НМ ДНР наносят удары по скоплению техники и войск украинских националистов в авдеевском направлении, откуда ведется обстрел мирных жителей Донецка. Атаку по ВСУ показала Народная милиция ДНР.
«Подлость в том, что с нами они не борются. Они стреляют по мирным жителям. По нам работает одно-два орудия и все. Остальное идет по мирным, по Донецку», — рассказал военнослужащий с позывным Матвей.
Он показал, как работает боевая машина. Сначала военным поступают координаты объекта противника, в данном случае — скопления техники ВСУ, затем они наводят орудия. После приказа они открывают огонь.
Атаку по очередной цели показали с воздуха. Боевая машина обстреляла объекты националистов, которые регулярно атакуют мирных жителей ДНР.