Военные ДНР показали атаку по позициям боевиков, обстреливающих Донецк

Артиллеристы девятого полка НМ ДНР наносят удары по скоплению техники и войск украинских националистов в авдеевском направлении, откуда ведется обстрел мирных жителей Донецка. Атаку по ВСУ показала Народная милиция ДНР.

«Подлость в том, что с нами они не борются. Они стреляют по мирным жителям. По нам работает одно-два орудия и все. Остальное идет по мирным, по Донецку», — рассказал военнослужащий с позывным Матвей.

Он показал, как работает боевая машина. Сначала военным поступают координаты объекта противника, в данном случае — скопления техники ВСУ, затем они наводят орудия. После приказа они открывают огонь.

Атаку по очередной цели показали с воздуха. Боевая машина обстреляла объекты националистов, которые регулярно атакуют мирных жителей ДНР.