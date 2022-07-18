Военные автоинспекторы показали схрон боеприпасов националистов на Украине

Военные автоинспекторы Центрального военного округа обнаружили схрон боеприпасов украинских националистов. Минобороны РФ показало видео тайника.

Российские военные автоинспекторы развернули пост на основном маршруте продвижения воинских колонн на передовой, где 1,5 недели назад шли бои.

«Заняв этот пост, мы сначала проверили весь маршрут, обочины, чтобы обеспечить безопасность воинских колонн, и обнаружили схрон. Там лежали предположительно украинские противотанковые снаряды, противотанковые управляемые ракеты, гранаты, минометные снаряды», — рассказал командир отряда ВАИ.

Националисты, несмотря на спешку во время отступления, заминировали подход к своему тайнику, расставив растяжки. Инженеры оцепили территорию и обезвредили ловушки.