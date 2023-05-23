Спецоперация 23 мая 2023, 09:14 Военнослужащий рассказал, кто сможет удержать Артемовск после ухода ЧВК «Вагнер» Солдат с позывным Мазур: ЧВК «Вагнер» в Артемовске должны заменить военные-профессионалы РИА «Новости»

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Несмотря на объявленное взятие Артемовска, обстановка в городе осталась прежней, перестрелки продолжились. Предстоит ротация войск, на смену ЧВК «Вагнер» должны прийти профессиональные военные, сказал «МК» боец с позывным Мазур.

Вооруженные силы Украины долго удерживали город, превратили каждый дом в укрепление и, по его словам, наверняка попытаются вернуть контроль над ним. Бои в Артемовске, по словам Мазура, продолжились, прилеты случаются регулярно. Военные заменят штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» после 25 мая. Боец сказал, что важна их численность, оснащенность и квалификация.

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«Ситуация в Артемовске после 20 мая, когда объявили о его освобождении, не сильно изменилась, точнее не изменилась вообще. <…> Ни мобилизованные, ни добровольцы не удержат город», — сказал он.

Собеседник издания заявил, что ротация может сыграть на руку как российским войскам, так и противнику. Важно быстро перебросить подразделения в Артемовск. При этом ЧВК «Вагнер», по его мнению, должны заменить не уступающие ее бойцам профессиональные военные.

Оставшиеся в Артемовске украинские солдаты попытались спрятаться в квартирах. Военкор Мурад Газдиев рассказал, что их находили под перевернутыми ваннами.