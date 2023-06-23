Спецоперация 23 июня 2023, 10:33 Военнослужащий починил кабель и помог артиллеристам уничтожить взвод ВСУ Капитан Евгений Плискачев восстановил связь и помог ВС России уничтожить взвод ВСУ РИА «Новости»

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Очередной российский военнослужащий совершил подвиг в зоне спецоперации. Капитан Евгений Плискачев во время боя отремонтировал поврежденный кабель и наладил связь. Благодаря ему артиллеристы уничтожили взвод и бронеавтомобили украинских войск, сообщило Минобороны России.

Во время одного из боев перебили кабель связи. Евгений Плискачев под обстрелом нашел место повреждения и подручными средствами отремонтировал. Военные смогли передать координаты подразделения Вооруженных сил Украины артиллеристам, и по противнику нанесли удар. Российские войска уничтожили взвод и два бронеавтомобиля.

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