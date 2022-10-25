Военнослужащий ДНР заявил об изменении тактики боев со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 08:22 Военнослужащий ДНР заявил об изменении тактики боев со стороны ВСУ Сержант ДНР: бойцы ВСУ поменяли тактику ведения боевых действий РИА "Новости"

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Украинские боевики на передовой поменяли тактику ведения боевых действий, отдав предпочтение вылазкам мобильных групп. Об этом РИА «Новости» сообщил сержант из Донецкой Народной Республики Алексей Ш.

По его словам, раньше националисты преимущественно вели обстрелы из артиллерийских орудий, а пехота ДНР стояла в наблюдении на передовой.

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«Есть ощущение, что сейчас у украинской стороны что-то поменялось. Начали больше джипы с пулеметами выезжать, долбят по нам, прижимают к земле. Затем небольшие группы выскакивают и начинают атаковать, заходя под прикрытием в стрелковой бой», — сообщил военнослужащий.

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Сержант ДНР отметил высокий уровень коммуникации националистов между собой благодаря связи в персональных шлемах.

«Они между собой все общаются. Например, бьет по ним пулемет, сразу говорят о направлении, по пулемету работать начинает их миномет. Чуть что, они сразу на связь, прикрыли и дальше пошли», — добавил он.

Ранее один из офицеров ВСУ сообщал, что в зимний период вести боевые действия будет труднее, так как возникнут значительные сложности с маскировкой вооружений.