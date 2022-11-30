Спецоперация 30 ноября 2022, 09:22 Военнослужащие ЗВО ВС России показали, как глушат связь противника Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ и РЭР «Леер-3» в зоне спецоперации

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Помимо боевых действий, ВС России борются с противником и другими методами. С помощью расчетов комплексов РЭБ и РЭР «Леер-3» союзные силы подавляют коммуникацию ВСУ. Кадры работы этого подразделения показало Минобороны.

Оборонное ведомство показало, как члены расчета устанавливают «Леер-3» на БПЛА.«Орлан-10». Затем беспилотник направляют в места дислокации противника. После прилета в заданную точку комплекс не только подавляет связь, но и считывает необходимые данные.

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Сам комплекс подавляет GSM-связь противника при помощи помех. При этом используемые для их доставки БПЛА работают на передатчиках радиосигнала, имитирующих работу базовых сетей GSM.

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Такая установка блокирует любые абонентские терминалы. Кроме того, комплекс способен лишить заданное подразделение противника доступа к любым сотовым сетям: враг не сможет позвонить или отправить сообщение.