Спецоперация 23 мая 2023, 09:29 Военнослужащие ВСУ начали чаще дезертировать после потери Артемовска Марочко: участвовавшие в боях за Артемовск военнослужащие ВСУ стали чаще дезертировать РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, принимавшие участие в боях за Артемовск, начали чаще самовольно оставлять позиции после освобождения города российскими бойцами. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшийся на сведения от российской разведки.

«После потери Артемовска в подразделениях вооруженных формирований Украины, принимавших участие в обороне города, участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций», — заявил Марочко.

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Артемовск находится в северной части ДНР. Город был значимым транспортным узлом, через который снабжали группировку войск ВСУ в Донбассе. Бои за Артемовск длились с 1 августа 2022 года по 20 мая 2023 года.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал поражение в городе серьезным ударом для украинской армии и поворотным моментом. По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского Артемовск во многом стал тем, чем был Сталинград для Гитлера.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ усилило репрессивные методы. Подполковник НМ ЛНР в отставке написал в Telegram-канале о расстреле 10 украинских военнослужащих, самовольно покинувших Артемовск.