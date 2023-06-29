Спецоперация 29 июня 2023, 09:31 Военнослужащие ВС России пообещали выгнать украинских боевиков из-под Антоновского моста ВС России начали выбивать прошедших на середину Днепра и под Антоновский мост бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Во время разлива Днепра из-за повреждения Каховской ГЭС группы украинских бойцов пробрались на остров между правым и левым берегом реки и под Антоновский мост. Начальник штаба полка с позывным Белый сказал РИА «Новости», что в ближайшее время их выгонят и восстановят позиции.

Он объяснил, что наблюдательные посты и передовые отряды передислоцировали во время разлива Днепра, теперь их начали возвращать. Контролируемый киевским режимом берег находился выше, и Вооруженные силы Украины воспользовались ситуацией — небольшими группами перебрались по затопленным домам под Антоновский мост. На левый берег, по словам Белого, они не высаживались, а окопались на острове с дачами жителей Алешек и Херсона посреди реки.

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«За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет», — сказал военнослужащий.

Начальник штаба сравнил действия ВСУ с самоубийством, потому что практического смысла в них нет. Командование, по его словам, решило показать свое присутствие на этом направлении и отправило бойцов на смерть.

Удар по Каховской ГЭС нанесли 6 июня, произошло разрушение дамбы и разлив воды из Каховского водохранилища.