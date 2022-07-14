Город Северск в Донецкой области находится под оперативным контролем российских военных и сил Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил ТАСС близкий к Народной милиции ЛНР источник.

По данным собеседника, в настоящий момент в Северске проходят зачистки. В ближайшее время город будет полностью освобожден, отметил он. Накануне глава ДНР сообщил о наступлении союзных сил на четырех направлениях.

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают вернуть свои позиции. Советник Алексей Арестович рассказал, при каком условии возможно контрнаступление ВСУ. По его словам, украинские военные нуждаются в бронетехнике и системах ПВО, а также в артиллерийских установках.

В ночь на 14 июля жители Новой Каховки Херсонской области сообщили об очередном обстреле со стороны украинских военных. В соцсетях появилось видео с огненным столбом, поднимающимся в небо. Авторы ролика заявили, что от ракетного удара балкон их дома «ходуном ходит».