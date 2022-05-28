Военнослужащие РФ доставили 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области

Военнослужащие России доставили мирным жителям Харьковской области 80 тонн гуманитарной помощи, сообщило Минобороны РФ. Гуманитарный груз сопровождала военная полиция ВС РФ на грузовых автомобилях.

В Харьковскую область российские военнослужащие доставили продовольствие и предметы первой необходимости. Семьи с детьми обеспечиваются необходимой помощью в первую очередь.

«Гречневая крупа, консервы, подсолнечное масло, сахар, мыло, шампуни, зубная паста, детские и взрослые памперсы. Но, главное — мука, соль и дрожжи. Здесь недавно организованно начали печь хлеб», — привела газета «Известия» сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Жителям Харьковской области, как указано в материале, помогают клубы пенсионеров, школьники, небольшие общественные организации, и крупные компании со всей России.

Гуманитарную помощь от России разносят по кварталам, подвалам и убежищам. В этом процессе помогают волонтеры.

Гуманитарную помощь оказывают не только жителям Донбасса, но и военным, которые участвуют в спецоперации. Им везут продукты, форму, медикаменты, а также посылки от детей из Московской области. Своими небольшими подарками дети стараются поддержать российских военнослужащих.