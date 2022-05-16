Военнослужащие НМ ДНР и ВС РФ подавили огневые точки националистов на «Азовстали»

Продолжается зачистка территории завода «Азовсталь» от националистов. Военкор Народной милиции (НМ) ДНР Юрий Бухарев пообщался с защитниками интересов Донбасса. Они рассказали, что недавно им удалось подавить несколько огневых точек противника. Интервью с ними опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Противник не прекращает сопротивление, и поэтому подразделения союзных сил НМ ДНР и Вооруженных сил России подавляют его огневые точки с применением всего доступного спектра вооружения», — рассказал Бухарев.

Один из военнослужащих поделился, что на днях они успешно убрали вражеских снайперов.

«Четко видели его позицию огневую и вели туда обстрел прямой наводкой с танка. Снайпер в вышке сидел. Круглое такое здание, его четко было видно», — сказал он.

Военнослужащий отметил, что подавление огневых точек противника помогает расчистить путь для пехоты. Сослуживцы собеседника пресс-службы НМ ДНР убирают снайперов, и по освобожденной территории проходят сухопутные подразделения ВС РФ и Народной милиции республики. Для зачистки используют бронетехнику, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое вооружение.

Также военнослужащий передал привет близким и отметил, что победа уже близко.