«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных | 360°

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Криминал
10 октября 2022, 23:20
Вооруженный грабитель вынес из банка в Калининграде полмиллиона рублей
Спецоперация
10 октября 2022, 23:11
Мобилизованных научили стрельбе из гранатометов во время боевой подготовки в Самарской области
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Подмосковье
10 октября 2022, 22:32
Садоводам Королева назвали преимущества дачной амнистии
Мир
10 октября 2022, 22:31
Белоруссия и Россия развернут группировку войск. Она защитит Союзное государство от угроз
Спецоперация
10 октября 2022, 22:19
«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных
Мир
10 октября 2022, 22:17
Европа в мечтах о зеленой энергетике зашла в тупик. Вины политиков здесь больше, чем экономистов
Общество
10 октября 2022, 22:15
Повышение эффективности региональных операторов обсудили на РЭФ-2022
Подмосковье
10 октября 2022, 22:14
Праздник для детей с особенностями развития провели в Одинцове
Мир
10 октября 2022, 21:54
Венгрия хочет вернуть Закарпатье. Но Украина не хочет верить в притязания соседей