«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных | 360°

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«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных

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«Военнослужащие не остаются без внимания». Глава Дагестана поблагодарил Воробьева за помощь семьям мобилизованных

Глава Дагестана Меликов поблагодарил Воробьева за визит к дагестанскому добровольцу

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Губернатор Подмосковья приехал к семье дагестанского добровольца Рашида Дадаева в Серпухов. Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил главу региона за такой подход к поддержке семей.

«Очень приятно, что наши военнослужащие и их близкие за пределами родной республики не остаются без внимания», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что губернатор Подмосковья навещал дагестанца Дадаева. Мужчина живет в Серпухове и скоро отправится в качестве добровольца в зону проведения спецоперации.

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«Радует, что пока наш земляк будет выполнять свой воинский долг, его супруга и дети будут получать поддержку от властей Подмосковья. Андрей Юрьевич, спасибо Вам за такой подход! А Рашида с победой ждем всем Дагестаном!» — заключил глава республики.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что в каждом городском округе создали центры для поддержки семей мобилизованных. Им помогут с потребительскими кредитами, ипотекой, устройством детей в школы и детские сады. Жена Дадаева поблагодарила Воробьева за оказанное внимание и поддержку.

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