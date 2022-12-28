Спецоперация 28 декабря 2022, 08:43 Военнослужащие ЛНР сделали предположения о будущих местах атак со стороны ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ могут начать атаковать на направлении у Кременной РИА «Новости»

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Власти Украины могут отдать приказ ВСУ начать атаки на направлении в районе Кременной. Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма», — сообщил он.

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По его словам, власти противника непроста приглядываются к этой зоне. Марочко отметил, что на кременном направлении есть удобные ландшафтные условия. В частности, он упомянул хвойные леса. По его словам, эти массивы можно использовать для маскировки техники.

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Также офицер НМ ЛНР заявил, что ВСУ могут начать наступление на этом направлении сразу с трех участков: с северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта.

Днем ранее, 27 декабря, Марочко сообщил, что около Кременной выявили переброску штурмовых групп противника. Эти формирования живой силы состоят из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников.