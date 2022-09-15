Спецоперация 15 сентября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber «Завезли обманом». Пленный боец ВСУ — о потерях украинской армии под Херсоном Пленный боец ВСУ сообщил о больших потерях армии под Херсоном РИА Новости

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ВСУ несут большие потери под Херсоном, сообщил один из военнопленных боевиков украинской армии. Информацию опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Военнопленный солдат ВСУ сообщил Минобороны России, что украинское командование обманом завезло бойцов в зону военных действий под Херсоном, фактически отправив их под обстрел ВС РФ.

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«Много раненых и убитых. Нам сказали выдвигаться в посадку около Терновых Под. Сказали, что мы должны заехать туда и занять (позиции), что там никого нет уже. Мы заехали и нас начали крыть — минометами, наверно», — рассказал мужчина.

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По словам военнопленного, во время эвакуации он упал с машины, затем его подобрали российские солдаты.

Украинский солдат также обратил внимание на проблемы с разведывательной информацией, из-за чего ВСУ несут большие потери.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 500 бойцов ВСУ за последние сутки.

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