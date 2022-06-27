Военнопленный назвал ситуацию в украинской армии бардаком

Бардак происходит в ВСУ. Такое заявление сделал украинский военнопленный в видео, которое опубликовало Минобороны РФ.

«Такой бардак, как в украинской армии, — это ужас. Бестактность, молодые офицеры, необученные, не умеют управлять», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Еще двое военнопленных рассказали, что офицеры бросили их подразделения, а сами предпочли скрыться.

«На самом деле все оказалось изначально не так. От самого военкомата, еще там, дома, и по сегодня все как-то построено на лжи, абсолютно все», — отметил четвертый.

Минобороны РФ сообщало ранее, что украинская армия понесла серьезные потери. В частности, по данным ведомства, 14-я механизированная бригада ВСУ с 19 мая потеряло больше 2100 человек. При этом пришедшие им на замену отказались выполнять приказы офицеров, обвинив их в некомпетентности, кумовстве и взяточничестве.