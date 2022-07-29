В результате обстрела СИЗО со стороны ВСУ никто из сотрудников изолятора не пострадал. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Также он заявил, что обстрел ВСУ не повредил ограждение колонии. По его словам, в течение дня будет принято решение о переводе оставшихся в СИЗО военнопленных. Он отметил, что нужно выявить необходимость такой меры.

При этом в Telegram-канале штаба Территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела СИЗО погибли 53 человека и еще 75 получили ранения. Представители ведомства пока не уточнили, сколько из них являются арестантами колонии. Они сообщили, что ситуация уже находится на контроле российских следователей.

«СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР», — сообщили представители штаба ТерО ДНР.

По их данным, ВСУ вели обстрел из американского РСЗО HIMARS.