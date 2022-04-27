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    27 апреля 2022, 13:41

    Военнопленные ВСУ попросили выдать им паспорта ДНР

    Репортер Руденко: украинские военнослужащие попросили выдать им паспорта ДНР

    Максим Зинкин

    Украинские военнослужащие, попавшие в плен к Вооруженным силам Донецкой Народной Республики, попросили выдать им паспорта ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

    По его словам, это явление является массовым.

    «Бывшие служащие ВСУ пишут прошение на имя главы ДНР с просьбой выдать им паспорта гражданина республики», — заявил Руденко.

    Корреспондент уточнил, что украинских солдат никто не заставляет обращаться с письменной просьбой к руководству республики, это их личная инициатива.

    «Они увидели реальность и поняли, что их все эти годы обманывала киевская власть. Это их желание», — заключил он.

    Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что судьба пленных бойцов ВСУ напрямую зависит от совершенных ими преступлений.

    Часть боевиков он предложил отправить восстанавливать разрушенные населенные пункты Донбасса.