Украинские военнослужащие, попавшие в плен к Вооруженным силам Донецкой Народной Республики, попросили выдать им паспорта ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, это явление является массовым.

«Бывшие служащие ВСУ пишут прошение на имя главы ДНР с просьбой выдать им паспорта гражданина республики», — заявил Руденко.

Корреспондент уточнил, что украинских солдат никто не заставляет обращаться с письменной просьбой к руководству республики, это их личная инициатива.

«Они увидели реальность и поняли, что их все эти годы обманывала киевская власть. Это их желание», — заключил он.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что судьба пленных бойцов ВСУ напрямую зависит от совершенных ими преступлений.

Часть боевиков он предложил отправить восстанавливать разрушенные населенные пункты Донбасса.