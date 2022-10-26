Военнопленные на Украине боялись жаловаться Красному Кресту из-за наказаний | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 08:28 Военнопленные на Украине боялись жаловаться Красному Кресту из-за наказаний Боец Егильницкий рассказал, как на Украине наказывали пленных за жалобы Красному Кресту РИА "Новости"

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Военнопленных на Украине заставляли перерабатывать, а за жалобы на это ООН или Международному комитету Красного Креста (МККК) наказывали. Вернувшийся в ДНР боец Владислав Егильницкий рассказал РИА «Новости» о методах работы руководства колонии «Запад—1».

Заключенные трудились в промзоне. Они сбивали поддоны, кололи щепку, делали ящики для яблок и подарочные пакеты. После восьмичасового рабочего дня их отправляли на вторую смену — на территории колонии. Например, они рвали руками траву. Тех, кто не соглашался, возвращали на производство. Так их вынуждали работать дольше, чем положено.

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В колонию приходили международные проверяющие. Рассказывать им об этом запрещали.

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«Как-то раз один наш парень в личном общении пожаловался Красному Кресту, а они потом узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать», — сказал он.

Были и другие наказания. Их приводили в действие в месте у стены, которая не попадала в поле видимости камеры видеонаблюдения.