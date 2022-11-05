Военной авиации на Украине предрекли неминуемое исчезновение | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 04:42 Военной авиации на Украине предрекли неминуемое исчезновение Депутат ДНР Баевский: Запад не планирует замещать уничтоженную авиацию на Украине Unsplash

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Военная авиация на Украине исчезнет в обозримом будущем, будут возможны лишь одиночные вылеты. Запад не планирует замещать уничтоженную летную технику, заявил ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

«По авиации там отдельная тема, ее никто на Украине развивать не собирается, потому что авиация у них работать не будет в принципе. Авиацию Запад Украине замещать не планировал и не планирует, потому что это не только дорого, но и долго», — сообщил Баевский.

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Возможны лишь разовые вылеты оставшихся самолетов, отметил депутат.

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«То есть она будет работать эпизодически: какой-то одиночный самолет выскочит, бомбу куда-то кинет, его собьют, и на этом все закончится», — подытожил Баевский.

Российская сторона применила в спецоперации на Украине современные крылатые ракеты, до которых не могут дотянуться системы противовоздушной обороны самых продвинутых армий мира. Ракеты Х-32 запускают со специально переоборудованных для этой миссии ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.