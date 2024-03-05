Спецоперация 05 марта 2024, 15:40 Военное преступление. ВСУ использовали машину скорой для перевозки миномета Губернатор Сальдо: ВСУ перевозили миномет в машине скорой помощи Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские военные перевозят миномет, из которого обстреливают мирные населенные пункты, в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Российские разведчики зафиксировали этот факт на видео с помощью беспилотника, подчеркнул глава региона.

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«В соответствии с российскими законами и международными нормами использование военными для маскировки атрибуции гражданских организаций, в частности — медицинских служб, является военным преступлением», — заявил Сальдо.

По его словам, эту информацию передали в управление СК России по Херсонской области для возбуждения очередного уголовного дела.

Ранее Сальдо сообщил об ударе ВСУ по автомобилю в селе Малая Кардашинка. В результате погибли три человека. Украинские войска терроризируют мирное население Херсонской области и запугивают его, добавил губернатор.