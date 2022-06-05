Военно-транспортный самолет Ан-26 ВСУ с вооружением и техникой сбили в районе Одессы

Российские средства ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет Ан-26 с вооружением и военной техникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также за сутки ВС РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видроження, Рясное, Святогорск, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка, Волчий яр, Большие Проходы, Зазорное. Неподалеку от Березовки в Харьковской области был сбит беспилотник Bayraktar TB2.

Над населенным пунктом Новогеоргиевка в Николаевской области российские военные перехватили две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка под Харьковом были сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».