Военная пустышка. США могут оставить Украину без ракет большой дальности из-за России

США планируют отправить очередную военную помощь Украине. В «посылку» войдут продвинутые ракетные системы дальнего действия. Однако эксперты считают, что американцы не выполнят свои обещания. Громкие заявления рассчитаны на страны ЕС.

США могут передать Украине РСЗО

США готовятся отправить на Украину ракетные системы большой дальности, в том числе и реактивные системы залпового огня HIMARS. Официально администрация президента Джо Байдена сообщит о поставках на будущей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не раз просил предоставить стране мощное вооружение с дальностью действия до 300 километров для стрельбы по наземным целям. Ранее в США опасались, что их оружие будут использовать для ударов по российской территории.

Американские власти предупредили украинцев, что нападение на Россию приведет к обострению конфликта. Об этом же говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако украинская сторона заверила, что у нее есть достаточное количество целей внутри Украины.

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США стоят в НАТО особняком

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил «360», почему США решили нарушить условия негласного договора стран Североатлантического альянса о запрете поставок на Украину некоторых систем вооружений.

«Соединенные Штаты Америки — это особое государство даже среди стран НАТО. Думаю, стоит подождать и посмотреть, что они там собираются поставить. Потому что в США боятся, что поставка такого оружия спровоцирует Россию на ответные действия», — сказал военный эксперт.

При этом он отметил, что, возможно, дальше намерений у американцев дело не пойдет. Однако опасность таких поставок не стоит сбрасывать со счетов.

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Попытка удержать европейцев

Ранее сообщалось, что США не решались отправлять серьезное вооружение из опасения, что украинские военные могут их использовать для наступления на территорию России. По мнению Матвийчука, дать какие-то гарантии ненападения, чтобы изменить решение американцев, Украина не могла.

«Украина как государство никаких гарантий дать не может потому, что ею управляют Соединенные Штаты Америки. Думаю, заявление про поставки вооружения сделано специально для европейцев: дескать, вот видите, мы тоже помогаем. Потому что европейские государства уже начали колебаться», — сказал полковник.

Он добавил, что, скорее всего, реально посылать ракеты США не будут. Ведь если украинцы действительно атакуют ими российскую территорию, Соединенные Штаты можно обвинить в участии в конфликте. В таком случае Россия в ответ сможет нанести предупредительные удары по США, например, по той же Аляске.

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Руководство Украины — за океаном

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с «360» отметил, что максимум полномочий сегодняшней украинской политической власти — выступления на различных мероприятиях.

«Всем остальным там управляют другие люди. В частности, Вооруженными силами Украины, в том числе батальонами территориальной обороны и националистическими формированиями, руководят непосредственно из Соединенных Штатов Америки», — пояснил Орлов.

Он отметил, что Россия на Украине противостоит коллективному Западу. Именно он управляет ВСУ, которые выступают в роли расходного материала. Владимир Зеленский не может отдать приказ ни одному из подразделений — он вообще не имеет полномочий командовать армией, ничем или кем-то еще, кроме своего советника Алексея Арестовича.

«Американцы поставляют новое вооружение потому, что прекрасно понимают стратегию. Им нужны новые системы вооружений для того, чтобы дальше затягивать этот конфликт», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что даже если заявленное вооружение Соединенных Штатов Америки и появится на Украине, оно не сможет повлиять на ход специальной операции России.

Конструкторы войны

По словам эксперта, США уже примерно понимают возможности России и исходя из этих данных конструируют конфликт, стараясь затянуть его на пять-семь лет. Для этого американцы будут вводить какие-то новые системы вооружений, в том числе и те, которые ранее обещали не использовать.

«Единственная возможность для Российской Федерации сейчас эту парадигму сломать — как минимум начать уничтожение тех координационных центров Пентагона и стран Евросоюза, которые находятся на территории Украины. Это имеет даже больший приоритет», — сказал Орлов.

Он уточнил, что практически все воинские формирования, подразделения националистов, нацистов, территориальной обороны замыкаются на каких-то кураторах, политических акторах, которые находятся на территории Украины.

«Уничтожение этих центров координации принятия решения приведет к дезорганизации целого спектра тех формирований, которые находятся на стороне Украины. Возможно, такая ликвидация приведет к тому, что какие-то подразделения просто автоматически сдадутся, какие-то регионы от Украины автоматически отвалятся», — пояснил эксперт.