Военная полиция нашла вблизи моста в Херсоне схрон боеприпасов ВСУ

Российская военная полиция нашла в Херсоне схрон украинской армии. Оружие и боеприпасы были спрятаны в мусоре возле моста в поселке Антоновка, сообщил в Telegram-канале замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область освобождена. На ее территории работают спецслужбы, которые вычищают наследие терактов и нацизма», — сказал он.

Пожилой мужчина привел военных полицейских на опушку леса. Он нашел за деревьями покрытый ржавчиной танк, а недалеко от него — кучу мусора. Именно в ней были спрятаны взрывчатка, ручной противотанковый гранатомет и снаряды.

Ранее росгвардейцы нашли в Херсонской области схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности. Среди них — автоматы, пулеметы, управляемые противотанковые ракеты, гранаты и оптические приборы. Все оружие было уничтожено.