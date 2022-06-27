Военная полиция нашла угнанную у жителя Новой Каховки машину

Российская военная полиция за месяц нашла и вернула владельцу — жителю Новой Каховки Херсонской области — угнанный японский внедорожник. На то, что машину удастся обнаружить, уже не было надежды, рассказал ее владелец Юрий Барановский РИА «Новости».

Хозяева внедорожника в конце февраля уехали на море и оставили ее на вокзальной стоянке, а затем не смогли въехать в Херсон. В апреле машина исчезла.

«Был перевозчик из знакомых, который смотрел, на месте ли машина. Она стояла, стояла, потом позвонил и сказал, что она исчезла. Посоветовали обратиться в администрацию, мы написали о пропаже машины, и ее нашли», — сообщил Барановский.

Он поблагодарил «ребят из военной полиции».

ВС России взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. В регионах появились военно-гражданские администрации, начали вещать российские телеканалы, восстанавливаются торговые связи.

Военная комендатура ведет прием граждан — в частности, обращения касаются угнанных машин. Как сообщил РИА «Новости» один из сотрудников военной полиции России, уже удалось вернуть около 60 автомобилей, в том числе дорогие модели — Land Cruiser Prada, Mercedes S223.