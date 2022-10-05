Военная подготовка мобилизованных в ЮВО попала на видео | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

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Viber Военная подготовка мобилизованных в ЮВО попала на видео Минобороны показало видео учебной подготовки мобилизованных в ЮВО

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Минобороны России опубликовало видео обучения российских мобилизованных на базе учебных центров Южного военного округа. По данным военного ведомства, с военнослужащими продолжают занятия по дисциплинам боевой подготовки.

Опытные инструкторы обучают саперов, мобилизованные тренируются вести огонь из автомата Калашникова и гранатометов РПГ-7В, использовать средства связи, оказывать первую медицинскую помощь. Проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите. Помимо этого, военнослужащие совершенствуют навыки метания гранат.

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Ранее Министерство обороны Российской Федерации также показало кадры подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа, Ульяновской, Амурской, Ростовской областей и Республики Крым. В преддверии участия в спецоперации военнослужащие проходят огневую и тактическую подготовку и отрабатывают сценарии реального боя.

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