Военная комендатура допустила, что жители Северодонецка вернутся домой после проверки саперов

Эвакуация жителей ЛНР с территории завода «Азот» в Северодонецке продолжается. Те же, кто хочет вернуться в свои дома, смогут попасть в них после проверки саперной группы. Такое заявление сделал военный комендант города Виктор Дубина.

Украинские националисты при отступлении заминировали жилой сектор и сам комбинат. Об этом напомнил телеканал «Звезда».

«Кто хочет в квартиры, мы сначала обойдем с саперными группами — на целостность, на безопасность этих сооружений. Всех будем развозить по домам. Людей, которые захотят эвакуироваться, будем эвакуировать», — рассказал Дубина.

Сейчас их отвозят на автобусах в Старобельск. На территории «Азота» остаются около 300 человек. Эвакуация будет проходить до тех пор, пока всех гражданских не перевезут в безопасное место.

Минобороны РФ в конце прошлой недели сообщило о полном освобождении Северодонецка. Также под контролем сил ЛНР и российских военных находятся поселки Боровское, Сиротино, Вороново.