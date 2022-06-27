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    27 июня 2022, 09:21

    Военная комендатура допустила, что жители Северодонецка вернутся домой после проверки саперов

    Комендант Дубина: вышедшие с «Азота» смогут вернуться домой после проверки саперов

    Александр Иванов

    Эвакуация жителей ЛНР с территории завода «Азот» в Северодонецке продолжается. Те же, кто хочет вернуться в свои дома, смогут попасть в них после проверки саперной группы. Такое заявление сделал военный комендант города Виктор Дубина.

    Военная комендатура допустила, что жители Северодонецка вернутся домой после проверки саперов

    Украинские националисты при отступлении заминировали жилой сектор и сам комбинат. Об этом напомнил телеканал «Звезда».

    «Кто хочет в квартиры, мы сначала обойдем с саперными группами — на целостность, на безопасность этих сооружений. Всех будем развозить по домам. Людей, которые захотят эвакуироваться, будем эвакуировать», — рассказал Дубина.

    Сейчас их отвозят на автобусах в Старобельск. На территории «Азота» остаются около 300 человек. Эвакуация будет проходить до тех пор, пока всех гражданских не перевезут в безопасное место.

    Минобороны РФ в конце прошлой недели сообщило о полном освобождении Северодонецка. Также под контролем сил ЛНР и российских военных находятся поселки Боровское, Сиротино, Вороново.