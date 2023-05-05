Спецоперация 05 мая 2023, 13:40 Военная авиация России станет козырем перед контрнаступлением Украины — СМИ Newsweek: Россия получит преимущество перед наступлением ВСУ благодаря военной авиации РИА «Новости»

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Россия получит преимущество перед анонсированным контрнаступлением ВСУ благодаря использованию своей военной авиации, написал обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek. По мнению журналиста, система ПВО Украины оказалась истощена, и теперь российские истребители смогут наносить массированные удары по позициям противника.

«Они (ВКС России — прим. ред.) по-прежнему являются вторыми по величине в мире и включают в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков», — заявил обозреватель и назвал российскую военную авиацию «значительным козырем» перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

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Гендиректор международной охранной фирмы Global Guardian Дейл Бакнер напомнил, что в резерве у России «очень большой флот — в 10 раз больше, чем у Украины». По словам специалиста, «русские имеют почти подавляющий уровень превосходства в воздухе». Он добавил, что до сих пор в ходе спецоперации не использовали все возможности ВКС.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил об ударе по иностранным инструкторам украинской армии. Позиции противника в Черниговской области поразили ВКС страны.