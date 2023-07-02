Спецоперация 02 июля 2023, 23:34 Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Орехова на Запорожском направлении «РВ»: ожесточенные бои у Орехова на Запорожском направлении идут целый день Пресс-служба Минобороны

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Ожесточенные бои идут целый день у Орехова на Запорожском направлении. Об этом написали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После дневной атаки ВСУ на линии Новоданиловка-Работино украинские штурмовики смоли прорваться в передовые окопы российской армии. Подразделения РФ отошли и эти позиции накрыла российская артиллерия, сообщили военкоры.

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Во второй половине дня пехота Вооруженных сил РФ перешла в контратаку, пытаясь вернуть утраченные позиции и выбить противника. Часть украинских боевиков уничтожили, часть бежала. Военкоры отметили, что командование ВСУ подтягивает новые силы.

Также авторы Telegram-канала сообщили о продолжающихся артиллерийских и стрелковых дуэлях, танки работают с обеих сторон.

Минобороны Украины признало продвижение российских войск по четырем направлениям. По информации замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, российские войска продвигаются на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Подразделения ВС РФ также наступают на Сватовском направлении.