Спецоперация 13 сентября 2023, 01:46 Военкоры сообщили об атаке дронов в Одесской области «РВ»: беспилотнки-камикадзе атакуют порты в Одесской области Pxhere

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Российские беспилотники-камикадзе «Герань» снова атакуют порты в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Рой дронов снова атакует порты на границе Украины и Румынии: „Герани“ с моря зашли к Измаилу и Рени», — указали военкоры.

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По их данным, в Одесской области прозвучали взрывы. Атаку российский беспилотников пытается отразить украинская система противовоздушной обороны.

Как отмечается в сообщениях местных ресурсов, российские беспилотники заходят парами по два дрона.

В Одесской области объявлен сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса для оповещения населения. Также сирена звучит в подконтрольной киевскому режиму части ЛНР.

Вечером 12 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Никаких подробностей журналисты не указали.