Спецоперация 03 августа 2023, 02:02 Военкоры сообщили о взрывах под Киевом «РВ»: российские дроны атакуют Киев, вблизи города слышны взрывы РИА «Новости»

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Российские военные с помощью дронов наносят удары по Киеву, сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Около украинской столицы слышны взрывы.

«Рой дронов атакует Киев: взрывы на подступах к столице Украины», — написали военкоры.

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Авторы канала также добавили, что в ряде регионов сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. Там, по данным военкоров, летят беспилотники-камикадзе «Герань».

Сирены сейчас работают на территории Киева, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областей, следует из данных официального ресурса оповещения населения Украины.

Также воздушная тревога объявлена на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Поздно вечером 2 августа серия мощных взрывов раздалась в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Как предполагалось, по позициям украинских военных на правом берегу Днепра работала реактивная артиллерия ВС России.