Спецоперация 21 июня 2023, 23:39 Военкоры сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в Запорожье «РВ»: ВСУ попали в созданный ВС России «огневой мешок» в районе села Пятихатки в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские боевики попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Информацию об этом опубликовали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны».

Как отметили военкоры, пока населенный пункт остается в серой зоне.

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«Расположенное в низине село превращено в руины, подразделения ВСУ уничтожаются огнем танков, артиллерии и авиации», — указано в публикации.

После удара российских военных пятому батальону 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ пришлось вывести из села большую часть личного состава и технику.

Основные силы противника, как следует из сообщения военкоров, сосредоточены между Пятихатками и Лобковым. Сейчас в этом месте идут бои с применением тяжелого вооружения.

Российский бойцы бьют по подразделениям ВСУ в районе указанных населенных пунктов. Кроме того, удары ВС России наносят также в тыловых зонах — возле Каменского.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских сил в зоне СВО. Российские бойцы отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки в ДНР. Их отбили военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии. Это открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра, пояснил Кадыров.