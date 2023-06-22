Спецоперация 22 июня 2023, 03:00 Военкоры сообщили о массированном ударе в Кривом Роге по объектам ВСУ «РВ»: массированный ракетный удар наносится по объектам ВСУ в Кривом Роге РИА «Новости»

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Российские войска нанесли массированный ракетный удар в Кривом Роге Днепропетровской области. Речь идет о целях, где формируются бригады ВСУ для наступления, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Окрестности Кривого рога — это один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт», — сказано в сообщении канала.

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Взрывы гремят и в Никопольском районе Днепропетровщины. Там располагаются украинские войска, атакующие через Днепр Энергодар.

Накануне украинские военные попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Населенный пункт пока остается в серой зоне. Расположенное в низине село превращено в руины, подразделения ВСУ уничтожаются огнем танков и артиллерии.

Ранее в ГУР подтвердили, что штаб-квартира управления действительно подверглась обстрелу. Но, добавили при этом, работа разведуправления «не прекращалась».