Спецоперация 20 июня 2023, 00:34 Военкоры сообщили о ликвидации чемпиона Украины по кикбоксингу на Запорожском фронте «РВ»: чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб на Запорожском фронте Pxhere

Читать 360tv в

Чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб на Запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армией России на Запорожском фронте уничтожен чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь», — сказано в публикации военкоров.

Реклама

Бордусь сначала сражался на Лиманском направлении, но позже по собственной просьбе был переведен в «Азов»* на Запорожское направление, уточнили военкоры.

Максим Бордусь погиб 11 июня, указано в сообщении. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее военкоры показали появившиеся в Сети кадры поражения танка. Ролик сняли сами боевики ВСУ. На кадры попал момент, когда танк подъезжал к российским позициям и по нему прилетел тандемный снаряд, выпущенный из РПГ-7. В том, что боевую машину вывел из строя удар российских военных признался командир танка в сюжете украинского ТВ.

Боевик ВСУ на русском языке рассказал, как российские бойцы подбили его машину. Он также отметил, что экипаж выжил.

* Запрещенная в России террористическая организация.