26 мая 2023, 01:38
Военкоры сообщили о комбинированном ударе ВКС России по Украине
«РВ»: ВКС РФ приготовились ударить по Украине из бомбардировщиков Ту-95
Массированный удар осуществляется по территории Украины. В ближайшее время работу начнут и стратегические бомбардировщики ВКС РФ, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Часть Украины уже охватила тревога. Ту-95 с базы Оленья идут к ракетному пусковому рубежу, также в воздух поднялись „стратеги“ с базы Энгельс», — указано в сообщении.
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По данным ресурсов, связанных с украинской разведкой, пуски ракет могут произойти в промежутке между 02:30 и 03:30.
Несколько дней назад российские силы применили умные бомбы для атаки по целям в Херсонской области. С помощью управляемой бомбы нанесли удары по позициям противника в селе Кизомыс.
Ранее появилась информация, что ВС России впервые за все время спецоперации нанесли комбинированный удар по объектам, которые расположены в Днепропетровске. Сообщалось, что в городе зафиксировали не меньше 16 взрывов.
Также российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Одессе, который Вооруженные силы Украины могли использовать для своих нужд.
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