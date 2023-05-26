Спецоперация 26 мая 2023, 01:38 Военкоры сообщили о комбинированном ударе ВКС России по Украине «РВ»: ВКС РФ приготовились ударить по Украине из бомбардировщиков Ту-95 РИА «Новости»

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Массированный удар осуществляется по территории Украины. В ближайшее время работу начнут и стратегические бомбардировщики ВКС РФ, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Часть Украины уже охватила тревога. Ту-95 с базы Оленья идут к ракетному пусковому рубежу, также в воздух поднялись „стратеги“ с базы Энгельс», — указано в сообщении.

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По данным ресурсов, связанных с украинской разведкой, пуски ракет могут произойти в промежутке между 02:30 и 03:30.

Несколько дней назад российские силы применили умные бомбы для атаки по целям в Херсонской области. С помощью управляемой бомбы нанесли удары по позициям противника в селе Кизомыс.

Ранее появилась информация, что ВС России впервые за все время спецоперации нанесли комбинированный удар по объектам, которые расположены в Днепропетровске. Сообщалось, что в городе зафиксировали не меньше 16 взрывов.

Также российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Одессе, который Вооруженные силы Украины могли использовать для своих нужд.