Спецоперация 20 июля 2023, 02:18 Военкоры сообщили о большом наступлении ВСУ у Орехова «РВ»: ВСУ решились на новое наступление у Орехова с танками Leopard и БМП Bradley Ministry of Defense of Ukraine

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Российская армия отражает большое наступление Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении. Украинские боевики наступают при помощи танков Leopard и БМП Bradley, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Только что после массированной артподготовки ВСУ начали новую наступательную операцию на рубеже Работино-Вербовое, отправив бронетехнику НАТО и множество боевиков для попытки прорыва наших позиций», — сказано в публикации.

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Отмечается, что российские беспилотники вовремя обнаружили украинских военных. ВС РФ стали наносить огневое поражение ВСУ, после чего начались тяжелые боестолкновения, уточнил «РВ».

Член главного совета ВГА региона Владимир Рогов подтвердил эту информацию, отметив, что Украина перебросила к линии боевого соприкосновения новые силы.

Российская армия взяла на контроль населенный пункт Новоселовское. В процессе наступления на Купянск военные захватили участок лесополосы возле поселка.