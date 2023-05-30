Спецоперация 30 мая 2023, 22:28 Военкоры рассказали об обстановке в Белогоровке в ЛНР «РВ»: ВС России наступают и берут Белогоровку в клещи РИА «Новости»

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Российская армия ведет наступление в ЛНР, захватывая Белогоровку в клещи. Об обстановке на Белогоровско-Кременском направлении рассказали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры отметили, что о сложной для ВСУ ситуации сообщили в сводке украинские военные аналитики. Поселок Белогоровка в Северодонецком районе Луганской Народной Республики недавно оказался в полуокружении.

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Российская пехота атаковала населенный пункт с северо-востока и юго-востока. На юго-востоке Кременского леса российская разведка выискивает слабые места в обороне ВСУ.

Аналитики также отметили высокую активность российской артиллерии, авиации и беспилотников. Украинский генштаб подтвердил, что российские войска на Луганском направлении нанесли авиационные и артиллерийские удары по району Белогоровки, Северска и Спорного.

Группа украинских военных дезертировала на Краснолиманском направлении. Командованию ВСУ пришлось прислать дополнительные силы и начать розыск сбежавших солдат.