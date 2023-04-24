Спецоперация 24 апреля 2023, 06:52 Военкоры рассказали, для чего в Угледаре понадобились умные бомбы «РВ»: ВС России умными бомбами сносят в Угледаре многоэтажки, ставшие базами ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины превратили многоэтажки на территории Угледара в свои опорные пункты с огневыми точками. Российские войска уничтожили несколько таких домов при помощи умных бомб, рассказали военкоры «Русской весны».

Украинские военные переоборудовали бывшие дома мирных жителей в военные базы. Они обустроили в них укрепленные опорные пункты, использовав квартиры как огневые точки, а крыши как наблюдательные пункты для корректировки огня. Подразделения российских войск стали применять для их уничтожения умные бомбы. По словам военкоров, такие боеприпасы буквально снесли несколько многоэтажек.

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В боях за Угледар российские войска применили также противотанковый ракетный комплекс 9М133 «Корнет». Ударом термобарическим боеприпасом и другими средствами поражения они остановили колонну танков ВСУ, которую отправили в контратаку.