Спецоперация 07 июля 2023, 01:38 Военкоры показали уничтожение американского МРАП MaxxPro «РВ» показала кадры уничтоженного американского MaxxPro в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro. Кадрами с места поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Авторы канала заявили, что бойцы ВС РФ нанесли «удар точно в лоб вражеской бронемашине». На кадрах видно, как военная техника движется по дороге. После того, как в бронеавтомобиль попал снаряд, его окутало столбом дыма.

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Российская армия не первый раз ликвидировала американские МРАП MaxxPro, которые использовали ВСУ. В ходе боев украинские боевики потеряли уже нескольких десятков таких машин.

Ранее военные ВС РФ уничтожили около 10 единиц техники украинских националистов под городом Орехово в Запорожской области и группу элитных войск ВСУ. Российские бойцы использовали РСЗО «Град», таким образом они прервали попытку националистов пройти к позициям. Также ВС РФ расправились с польской установкой AHS Krab.