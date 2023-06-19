Спецоперация 19 июня 2023, 02:00 Военкоры показали поражение танка ВСУ «глазами противника» РИА «Новости»

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В Сети появились кадры поражения танка, снятые боевиками ВСУ. Видеоролик опубликовали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадры попал момент, когда танк подъезжал к российским позициям и по нему прилетел тандемный снаряд, выпущенный из РПГ-7. Боевую машину вывели из строя.

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В этом признался командир танка в сюжете украинского ТВ. Боевик ВСУ на чистом русском языке рассказал, как российские бойцы подбили его машину и отметил, что экипаж выжил.

Тандемный боеприпас ПГ-7ВР «Резюме» для РПГ-7 предназначен для пробивания динамической защиты боевых бронированных машин — первая боевая кумулятивная часть пробивает защиту, вторая поражает броню.

Российские военные у Марьинки под Донецком отправили на украинские позиции «подарок» — начиненный тротилом трофейный танк. Танк взорвался, немного не доехав до места назначения, повредив при этом укрепления противника. Российские «кулибины» обещали продолжить эксперименты по созданию из танков дронов-камикадзе.