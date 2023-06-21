Спецоперация 21 июня 2023, 01:18 Военкоры показали кадры разгрома ВСУ в Пятихатках «РВ» опубликовала видео разгрома ВСУ в Пятихатках на Запорожском направлении Pxhere

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Видео разгрома ВСУ на окраине поселка Пятихатки на Запорожском направлении опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сейчас за этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои.

По данным авторов канала, в сражениях участвуют бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, 19-я дивизия, 429-й мотострелковый и 292-й саперные полки из Владикавказа.

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На кадрах видно, как российская артиллерия уничтожает украинские танки, броневики и пехоту. Отмечается, что противник несет здесь большие потери.

Российские военные вернули под свой контроль село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли боевики ВСУ. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что село находится на Васильевском направлении Запорожского фронта. ВС РФ удержали позиции на высотах над селом и продолжают вести маневренную оборону.

Ранее российская армия уничтожила американские МРАП MaxxPro, которые использовали ВСУ. Во время боев украинские боевики потеряли уже несколько десятков таких машин.