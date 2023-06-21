21 июня 2023, 01:18
Военкоры показали кадры разгрома ВСУ в Пятихатках
«РВ» опубликовала видео разгрома ВСУ в Пятихатках на Запорожском направлении
Видео разгрома ВСУ на окраине поселка Пятихатки на Запорожском направлении опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сейчас за этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои.
По данным авторов канала, в сражениях участвуют бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, 19-я дивизия, 429-й мотострелковый и 292-й саперные полки из Владикавказа.
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На кадрах видно, как российская артиллерия уничтожает украинские танки, броневики и пехоту. Отмечается, что противник несет здесь большие потери.
Российские военные вернули под свой контроль село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли боевики ВСУ. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что село находится на Васильевском направлении Запорожского фронта. ВС РФ удержали позиции на высотах над селом и продолжают вести маневренную оборону.
Ранее российская армия уничтожила американские МРАП MaxxPro, которые использовали ВСУ. Во время боев украинские боевики потеряли уже несколько десятков таких машин.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
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