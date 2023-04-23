Спецоперация 23 апреля 2023, 03:23 Военкоры показали кадры ликвидации боевика ВСУ и склада боеприпасов «РВ»: спецназ ЗВО уничтожил боевика ВСУ вместе со складом боеприпасов РИА «Новости»

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Бойцы спецназа ЗВО точным уничтожили боевика ВСУ вместе со складом боеприпасов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что российские военные во время столкновения в зоне СВО ударили из миномета по складу боеприпасов, в результате чего тот взлетел на воздух. При взрыве также был ликвидирован украинский боевик.

В операции участвовал спецназ шестой армии ЗВО, которая базируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее военкоры поделились кадрами, которые сделал финский наемник, воюющий на стороне Украины. Он снял обстановку на Яворовском полигоне под Львовом после того, как российские войска нанесли по нему авиаудар. Отмечается, что там базировался Иностранный легион ВСУ.